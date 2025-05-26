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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özel'den kurultay davası mesajı: 3-5 meczubun lafıyla... | Son dakika haberleri

        Özel'den kurultay davası mesajı: 3-5 meczubun lafıyla...

        CHP lideri Özgür Özel, CHP kurultayına yönelik iptal davası hakkında, "Bir tane ispat bulunmayan, saçma sapan konularda, üç -beş meczubun lafıyla süreç yürütüyor birileri. Ben mahkemeye, tutumlara bir şey diyecek değilim. En sonunda hak yerini bulur, ben bunun sonucundan endişeli değilim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:31
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Şafak gazetesinin bugünkü "Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı, Üretim düşüyor, sanayi duruyor" manşetiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hedef alındığını belirtti. Özel, Yeni Şafak'ın manşeti için "Şimşek'e odunla vurdu" yorumunu yaptı.

        CHP kurultayına iptal davası ertelendi
        CHP kurultayına iptal davası ertelendi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı.

        CHP'YE KURULTAY DAVASI

        Özel açıklamalarında CHP'nin kurultay iptali davasına da değindi. Özel, AYM ziyaretinin ardından açıklama yaptı. "Türkiye açısından önemli konuları dile getirdik. Bunlardan bir tanesi HSK seçimlerinde yapılan usulsüzlüktü." dedi.

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        "OLACAK İŞ DEĞİL"

        Özel şu ifadeleri kullandı:

        "Olacak iş değil. Bunun yürütmesinin durdurulması için başvurmuştuk. Önümüzdeki günlerde AYM'de görüşülecek. AYM ile alay eden, adeta sen gözümde yoksun diyen anlayışa AYM'nin bir cevap vermesi gerek.

        Onlarca, yüzlerce örneği var da son örnek rektör ataması. AYM, Erdoğan'a 'Rektörü böyle atayamazsın' diyor. Meclis'e 9 ay süre vermiş, son gününe kadar tutup, 60'ın üzerinde rektör atayıp son gün de aynı yasa maddesini geri getiriyorlar, küfür eder gibi AYM'ye…

        'Sizi ben atadım, 9 ay sonra aynısını getiririm, gidin kumda oynayın' diyor. Anayasa'ya göre aynısını getiremez. Meselenin Anayasa ihlali olduğunu dile getirdik.

        Bu duruşmalar sonuç odaklı değil, süreç odaklı duruşmalar. CHP'yi tartıştırmaya, CHP'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Bu işlerin sürecinden istifade ediyorlar.

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        Herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay. Cep telefonu dağıtılmış dendi, o gün de cep telefonlarımızın sinyali, markası belliydi, bugün de.

        Bir tane ispat bulunmayan, saçma sapan konularda, üç -beş meczubun lafıyla süreç yürütüyor birileri. Ben mahkemeye, tutumlara bir şey diyecek değilim. En sonunda hak yerini bulur, ben bunun sonucundan endişeli değilim."

        "MEHMET ŞİMŞEK'E ODUNLA VURMUŞLAR"

        Yeni Şafak gazetesinin manşeti hakkında konuşan Özgür Özel şunları söyledi:

        Muhalefete de eşit yaklaşan, haberlerini veren gazetelerde parti içinde karışıklık okuyamazsınız. Parti içinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak'ı tavsiye ediyorum. Yeni Şafak'ın bugünkü manşetinin üzerinde tepinsinler.

        CHP'de bir karışıklık yok, geçerli oyların hepsini alan bir genel başkan var. Mehmet Şimşek'e önce satır aralarında, sonra sütun sütun bugün odunla vurmuşlar. Daha ne yapacak? Yeni Şafak'ın desteği damada. Damat Yeni Şafak eliyle hem de laf sokarak kafasına kafasına vuruyor Mehmet Şimşek ve politikalarının...

        "MEHMET ŞİMŞEK'İN İSTİFA DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

        Hedefte Mehmet Şimşek var. Geçen hafta Yeni Şafak'ın hedefinde ben vardım, bu hafta Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek kurtulmak istediğini, istifa düşündüğünü, nereye gideceğini planladığını biliyorum. Onun gideceğine kesin gözüyle bakanlar yerine kendilerini öneriyorlar. Yeni Şafak damadı işaret ediyor. Allah selamet versin. Millet CHP'yi tercih edince enflasyon tek haneye inecek."

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