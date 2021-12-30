Özge'nin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Özge'nin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!
ABONE OL

Özge'nin ölümünde mermer cilası olduğu iddia edilen sıvı inceleniyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde hayatını kaybeden Özge Çivici'nin (31) ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, genç kızın masasında duran 1,5 litrelik pet şişede bulunan kimyasalı içtiği öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında mermer cilası olduğu belirtilen sıvı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi

Son dakika: Özge'nin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!
Özge'nin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!
0:00 / 0:00
DHA

Korkunç olay, 27 Aralık akşamı, Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özge Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp odasına geldi.

DHA'nın haberine göre burada, pet şişedeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından Çivici'nin cenazesi, dün toprağa verildi.

EVİNDE İÇTİ İDDİASI

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 1,5 litrelik pet şişenin Çivici'nin masasında tek olarak durduğu ve içinde de suya benzer bir kimyasalın bulunduğu belirtildi. İlk olarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürülen Çivici'nin, mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı çalıştığı yerde değil evinde içtiğini söylediği ileri sürüldü.

LABORATUVARDA İNCELENİYOR

Selçuk Devlet Hastanesi'nde bilinci yerinde olan Çivici'nin, tedbiren nakledildiği Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldüğü belirtildi. Çivici'nin ölümünün ardından başlatılan soruşturmada aile bireyleriyle otel çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu, pet şişeyle içindeki kimyasalın da laboratuvara gönderildiği bildirildi.

'MERMER CİLASI ZEMİNİ PARLATMAK İÇİN KULLANILIYOR'

Mermer işiyle uğraşan Cesur Mustafa Ayva (37), mermer cilasının profesyoneller tarafından kullanılması gereken bir kimyasal olduğunu söyleyerek, "Mermer cilasını yerleri temizlemek ve parlatmak için kullanıyoruz. Genellikle AVM'lerde ve otellerde sıkça zeminleri parlatmak için kullanılır. Çok çeşitli mermer cilası bulunuyor. Bazıları yalnızca temizlik için, bazıları da parlatmak için kullanılır. Kullanılan yüzeye göre farklı çeşit ve markalarda çok sayıda mermer cilası var. Mermer cilası kolay ulaşılabilecek bir ürün değil. Bizim sektörümüzde kullanılıyor. Gidip cila alıp mermerlerinize süremezsiniz. Bu profesyoneller tarafından yapılan ve yapılması gereken bir işlem. Tamamen kimyasal bir maddeden bahsediyoruz. İçinde asidik maddeler var. Keskin bir kokusu var. İçildiği zaman ciddi hasarlar verebiliyor" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oteldeki kadın cinayeti çözüldü
GÜNDEM Oteldeki kadın cinayeti çözüldü
21 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı
GÜNDEM 21 yıl hapisle aranan hükümlü jandarmadan kaçamadı
Ankara'da 335 uyuşturucu hap ele geçirildi
GÜNDEM Ankara'da bir evden 335 uyuşturucu hap çıktı
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 95. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖGG soru cevap
GÜNDEM ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
Yeni Yıl kutlama mesajları 2022: Kısa, uzun, anlamlı, farklı ve resimli Yılbaşı kutlama mesajları ile Hoşgeldin 2022 ve İyi Yıllar sözleri burada!
GÜNDEM En güzel Yılbaşı kutlama mesajları!
Son dakika: İstanbul'da yılbaşında bazı yollar kapatılacak
GÜNDEM İstanbul'da yılbaşında bazı yollar kapatılacak
Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir
GÜNDEM Destici: HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir
Son dakika: Başkasına ait pasaportla polise yakalandı!
GÜNDEM Başkasına ait pasaportla polise yakalandı!
DEAŞ'ın sözde 'komutanları' yakalandı
GÜNDEM DEAŞ'ın sözde 'komutanları' yakalandı
Son dakika: Başkan üyeyi öldürdü! Kooperatifte dehşet!
GÜNDEM Manisa'da dehşet! Kooperatif başkanı tetiğe bastı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.