CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı ne de bu ülkenin faydasının dışında bir iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında Ayvalık ilçesine geldi. Özel, CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı binası önünde vatandaşlara seslendi. Partisinin Ayvalık ilçe teşkilat binasını babaevi olarak nitelendiren Özel, "Buranın tapusu hiçbirimizin üzerinde değildir. Ne bende ne Kemal Bey'de ne rahmetli Ecevit'te ne İnönü'de. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

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Türkiye'nin bütün demokratlarının 31 Mart'taki çağrıya uyduklarını belirten Özgür Özel, "Türkiye İttifakı'ndaki herkesi, siz aslan sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, bu ülkeyi seven, birbirini seven, daha eşit, daha adil, daha zengin ve daha özgür bir Türkiye isteyen bütün demokratları babaevine çağırıyoruz" diye konuştu. 'ESAS BÜYÜK BAŞARIYI İLK GENEL SEÇİMLERDE YAŞAYACAĞIZ' Millet İttifakı'nın geçmişteki bileşenleri olarak Ankara’da anlaşamadıklarına dikkat çeken Özel, Türkiye ittifakı olarak sunulan adaylarla ittifakla yüzde 43 oy alınan Balıkesir'de, ittifaksız yüzde 52 oy aldıklarını söyledi. Özel, "Türkiye İttifakı'nı iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarıyı yerel seçimlerde bırakmayacağız. Bunu sürdüreceğiz. Yerel seçimin akşam şunu söyledik; 'Bu bir zafer değil. Bu bir başarı ama çok önemli bir görevi sırtımıza yükleyen bir başarı.’ Biz bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan, adil, düzgün bir şekilde görev yapacak, belediye başkanlarımızla birlikte bu bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız ve esas zaferi, esas büyük başarıyı hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız" ifadelerini kullandı. REKLAM

‘PARTİMİZİ İKTİDARA HAZIRLAYACAĞIZ’ "Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, hepimizin partisi iktidar olacak" diyen Özel, "4 Eylül'de Sivas'ta başlayacağımız, 9 Eylül'de Ankara'da bitireceğimiz büyük değişim kurultayında, partimizin hem tüzüğünü demokratikleştireceğiz hem de iktidar programını hazırlayacağımız parti programının başlangıç toplantılarını yapacağız. 6 günlük bir kurultayla partimizin iktidara hazırlayacağız" dedi. Görüşme ve temas yerine kavganın sürmesi, kutuplaşmanın ayrılığa dönüşmesi ile birilerinin iktidarını sürdürmeyi amaçladığını söyleyen Özel, "Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Şöyle diyorlar; 'Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, ama oyu bize vermelisin. Niye? Çünkü vatanı böldürecekler. Çünkü bayrağı indirecekler. Çünkü ezanı dindirecekler.’ Buradan şunu söyleyeyim; ezanlar dinmiş mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve Kuvayımilliye ruhuyla Kurtuluş Savaşı ve kuruluş gerçekleşti. Bu ülkede camiler kilise olmaktan, ezanlar susmaktan kurtuldu. Bayrağı indirmeye kalktılar. O bayrağı elde tutan, gönderde tutan bizim Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatan ve başaran kurucu kadrolarımızdı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü" dedi.

'GELECEK SENE GELDİĞİNİZDE SU SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK' Balıkesir'in mali olarak Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş yönetimin Edremit Körfezi'nde ve Ayvalık'ta su sorunuyla ilgili adım atmadığını söyledi. Özel, "Borcu ödemeyi bırakın, faizinin ödenecek hali yok. Büyük bir plansızlık ve yatırımsızlık yapılmış. Ancak Ahmet Akın projeyi hazırladı. Biz elimizden gelen desteği hazırladık. Size şu kadarını söylüyoruz. Ahmet Akın dün bana da söyledi. Kamuoyuna da söyledi. Gelecek sene geldiğinizde su sorunu çözülmüş olacak. AK Parti'den susuz aldığı belediyeyi suya kavuşturuyor, huzura kavuşturuyor. Alın size CHP belediyeciliği" diye konuştu. REKLAM

'DİLRUBA'YI CEZAEVİNDE ZİYARET EDECEĞİM' Türkiye'nin gündeminde önemli bir mesele olduğunu belirten Özel, “Geçtiğimiz haftalardan bir isimle bugün kamuoyunda duyulan bir ismi birlikte telaffuz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi Dilruba, bunlardan bir diğeri de Dilara. 2 genç kadın. Dilruba'nın bir sokak röportajında söylediği sözlerin hepsine katılmayabilirsiniz. Birtakım ithamlar geçtiğinden dolayı söylediği sözler maksadını aşmış olabilir. Ama genç bir kadın düşüncelerini ifade ediyor. Onu aldılar, götürdüler, tutukladılar ve eylül ayının 3'ünde mahkemeye çıkaracaklar. Yarın sabah hepimiz adına Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edeceğim ve kendisini 9 Eylül'deki partimizin açılış törenine, partimizin kuruluş yıldönümüne davet edeceğim" dedi. 'ÖNEMLİ OLAN BU ÜLKENİN EVLATLARI, GENÇLERİNİN ÖZGÜRLÜKLERİDİR' Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Dilara'nın da Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne katılmasının başörtülü olması nedeniyle engellenmesini tasvip etmediklerini söyleyen Özgür Özel, “Başı açık, başı kapalı. Önemli olan bu ülkenin evlatları, gençlerinin özgürlükleridir. Yaşam biçimidir. İsteyen istediği gibi yer, içer. İsteyen istediği gibi örtünür, isteyen istediği gibi giyinir, hepsinin teminatı vardır ve bunların hepsinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dilara'nın geleceğini de Dilruba'nın geleceği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvencesi altında" diye konuştu.

'ALTI OK HEPİMİZİN GÖĞSÜNE KAZINMIŞTIR' "CHP demek Türkiye ittifakı demektir" diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı: REKLAM "Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye ittifakı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane ittifakıdır. İçinde milliyetçiliğinde olduğu altı ok hepimizin göğsüne kazınmıştır, zihnine kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı ne de bu ülkenin faydasının dışında bir iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisidir. Birileri istiyor diye kavga etmeyeceğiz. Bu yüzden birileri istiyor diye kutuplaşmayacağız. Yoksulluk konuşulmasın diye kavga icat edenler, işsizlik konuşulmasın diye polemik üretenler, güvencesizliğin üstünü siyasi kavgayla örtenlere inat, biz bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacağız. Hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkedeki tüm vatandaşlarımızı birlikte kucaklamaya devam edeceğiz." 'TÜRKİYE TARİHİ DÖNÜM NOKTASINDA' Balıkesir’deki programına devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta halkın kendilerine kredi verdiğini ve bunu iyi kullanarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için fırsatı çok doğru değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Özel, "Biz üzerimize düşeni doğru yaparsak, iyi yönetirsek, şeffaf yönetirsek millet genel iktidarı da bize verecek. Bu seferki öyle birkaç belediyeyi değil, ekonominin yüzde 80’ini, turizmin yüzde 92’sini, nüfusun yüzde 95’ini CHP'li belediyelere emanet ettiler. Bu, 'Ben size bir yatırım kredisi veriyorum. Bir tüketici kredisi değil, alın tüketin diye değil. Bu krediyi doğru kullanın diye' demek. Günü geldiğinde, genel seçim atmosferine girdiğimizde bakacağız. Aynı bankalar gibi verdiği kredi iyi kullanılıyorsa fazlasını vermek için gelirler. Kötü kullanılıyorsa geri çekmek isterler. Vatandaşın bize yaptığı, CHP'nin ve Türkiye'nin geleceğine yaptığı bu yatırımı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için vatandaşın gösterdiği bu teveccüh ve geleceğe dönük olarak bize tanıdığı bu fırsatı çok doğru değerlendirmeliyiz. Bu sadece bizim parti olarak yakaladığımız bir fırsat değil. Adeta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönümü olması" dedi. REKLAM