CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 23 Mart'taki Türkiye'nin baharına, demokrasi baharına, demokrasi devrimine Türkiye'nin bütün kadınlarını davet ediyorum. Geleceksiniz; bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz, tüm eşitsizlikleri tarihe gömeceksiniz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacak, Meclis'e yollayacak bir cumhurbaşkanını seçmek için, eşitlik için, mücadele için gelin, seçin, tarihe geçin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadın Varsa, Yaşam Var' etkinliğine katıldı. Özel, Türkiye'de çok sayıda kadının kaybıyla kahrolduklarını belirterek, "2014 yılında Meclis'ten İstanbul Sözleşmesi geçti. O gün Meclis'teki bütün milletvekilleri oy vermişti. Hatırlıyorum CHP'deki milletvekilleri, kadın milletvekillerimizin uyarmasıyla, 2 elimizi birden kaldırarak oy vermiştik. O tarihten sonra kadın cinayetlerindeki ilk düşüş, tek düşüş onaylandığı yıl çok bariz olarak yaşandı. Bu tesadüfi bir şey değil" dedi.

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'SÖZLEŞME, DEVLETİ KADININ ARKASINA DİKİYORDU'

İstanbul Sözleşmesi'nin bütün dünya için önemli olduğunu söyleyen Özel, "İstanbul'da bir sözleşme yapılmış, bütün dünya ülkenin adını duymuş, kendi Meclis'inde bütün partilerin desteği ile geçmiş. Ana muhalefet partisi bile 2 eliyle oy vermiş, 'Bu tek nazar boncuğunu siz hak ettiniz' derdim, İstanbul Sözleşmesi için takardım. Tayyip Bey bir gece yarısı, o taktığım nazar boncuğunu kendi çıkardı, çöpe attı. Çünkü İstanbul Sözleşmesi, kadının arkasında kararlılıkla devletin olduğunu, savcısıyla, hakimiyle, çıkaracağı 6284 sayılı Kanun'uyla, bundan sonra yapacaklarıyla, polisiyle, yasayı çıkaran milletvekilinden karar verecek savcıya, hakime kadar devleti kadının arkasına dikiyordu ve kadına şiddet uygulamayı aklından geçiren veya kadını katletmeyi düşünen caninin karşısına devleti dikiyordu. O yüzden o yıl çok aşağı düştü, sonra o düşük seyirlerde kaldı, sonra yükselmeye başladı. Niye? Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtılar, 'kaldırılsın' dediler. AK Parti'nin kendi içinde tartışmalar oldu. Bazı kadınlar savundu, bazı kadınlar sessiz kaldı, çoğu erkek istemedi. Sonra ittifak kurmak istediği çağ dışı kafalar, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını şart koştular. Sırf bir seçim kazanabilmek için o yobazların, o geri kafalıların, tek başlarına iktidar olsalar Meclis'i yakıp yıkacak olan selefi kafaların oylarını alabilmek için" diye konuştu.