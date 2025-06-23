Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den kurultay açıklaması: İzin vermeyeceğiz | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den kurultay açıklaması: İzin vermeyeceğiz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan iptal davasıyla süreç odaklı bir türbülans oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, sonucunda bir şeyin elde edilemeyeceğini, partiye kayyum atamasının ve butlan yapıp seçimlerin iptal edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'den kurultay açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili iptal davasına ilişkin, "Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın CHP'yi asla ve asla müfterilerin, iftiracıların, meczupların karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Büyük ihtimalle başka bir tarihe ertelenecektir mahkeme. O tarihten sonra başka bir tarihe ertelenecektir." dedi.

        Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda KİPTAŞ'tan 100 evin oy karşılığı verildiği iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

        Partinin en güçlü il başkanının İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olduğunu ancak onun da hala kirada oturduğunu ve evi olmadığını aktaran Özel, "Bir tane delegeye KİPTAŞ'tan oy karşılığında ev verildiği, bir tane ispatlasınlar göreyim. İspatlarlarsa ben haysiyetsizim, ispatlamayan haysiyetsizdir. Bu kadar yüzsüzlük olmaz. 100 tane daireyi açıklayın, yarın istifa edip gitmem gerekir." diye konuştu.

        REKLAM

        Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" kurduklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

        "Dışarıda olsa başında kendi olacak. Şu anda onun yerine 3 kişilik koordinasyon ekibi kurduk. Gruptan Bülent Tezcan ve partinin genel sekreterini görevlendirdim. Kendisi de ekibinden Serkan Özcan'ı görevlendirdi. Üçlü bir koordinasyonla partiyi, meclis grubunu ve tüm danışmanları koordine eden bir şekilde, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi hazırlayıp göstereceğimiz, ilkini Ankara'da büyük bir programla açacağımız, sonra da 81 il, 973 ilçeye yayılacağımız seçim kampanyasına hazırlanıyoruz."

        Özgür Özel, şu ana kadar 28 miting yaptıklarını, yaz boyunca, arkadaşları serbest kalana kadar bu programların süreceğini ve temmuz sonuna kadar da nerede miting yapacaklarını belirlediklerini anlattı.

        "BİR AN ÖNCE YARGILAMA BAŞLASIN"

        Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini dile getiren Özel, "Daha başka delil toplayacaksa onu da ek iddianameyle yapsın. Ama bir an önce bu iddianameyi yazsınlar, yargılama başlasın. Çünkü 'silahların eşitliğine' ihtiyaç var, şu anda yok. Ama iddianamenin yazılması ve kabulüyle birlikte bu iş bitecek, 'silahların eşitliği' ortaya çıkacak. Savcı ile avukatın eşit güçte olduğu, delilleri birlikte tartıştıkları bir ortam gelecek." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını da değerlendiren Özel, Altaylı'nın bir açığının arandığını öne sürdü.

        Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan iptal davasıyla süreç odaklı bir türbülans oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, sonucunda bir şeyin elde edilemeyeceğini, partiye kayyum atamasının ve butlan yapıp seçimlerin iptal edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

        Hala CHP'yi tartışmaya çalışan bir anlayışın var olduğunu belirten Özel, "30 Haziran'da bir şey olmaz. Hukuken olmaz, mümkün değil. Ama kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın CHP'yi asla ve asla müfterilerin, iftiracıların, meczupların karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Büyük ihtimalle başka bir tarihe ertelenecektir mahkeme. O tarihten sonra başka bir tarihe ertelenecektir. Eninde sonunda da bir sonuç doğurmadan mahkeme bitecektir." dedi.

        "PARTİYE DÜŞMANLIK İÇİN BÖYLE İŞLER YAPIYORLAR"

        Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile cezaevinde görüşmesinin ardından kendisinin yaptığı açıklamanın Kılıçdaroğlu'nun avukatınca yalanlanmasını değerlendirerek, "Kemal Bey'in avukatı olan bir arkadaş çıktı, yeniden bir tartışma başlatmak üzere abuk sabuk bir açıklama yaptı. Adam butlan olsun diye uğraşıyor. Sanki 'Kurultayda şaibe varmış' der gibi. İnanamıyorum, yapılan sorumsuzluğa." diye konuştu.

        Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na mektup yazıp bu avukatın ne yapmaya çalıştığını kendisine sorduğunu aktaran Özel, şunları kaydetti:

        "O avukat arkadaşın şöyle bir derdi var. Geçmişte Kemal Bey'in davalarını görmek için partiden ödeme alıyormuş. Bizim dönemde de çok uzun süre aldı. Sonra davalar azaldı. Benim avukatıma bir lira ödemiyoruz. Bir partinin genel başkanını savunmak için para alınır mı? Bu arkadaş partiden bir ödeme alıyormuş. Partinin zaten imkanları dar, sorunumuz çok. Belli bir yerden sonra 'Ödeme yapamayacağız.' dedik. Şimdi partiye düşmanlık için böyle işler yapıyorlar. Bana geldi, 'Sizi de savunayım, ben sizi severim.' dedi. Geçmişte de gayet nazik bir ilişkimiz vardı. Birbirimize bir kere kötülük yapmamışız. On yıldır partiden maaş almış, beni savunmak için partiden para istiyor. Ben de 'Böyle bir şey yok arkadaş, benim avukatım var.' dedim. Benim avukatlarım bugüne kadar partiden bir kuruş para almadılar, almayacaklar. Bunun üzerinden düşmanlık yapıp Kemal Bey ile Ekrem Bey arasında konuşulan şeyi dışarıda yalanlıyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu