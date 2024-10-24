CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 gün sürmesi planlanan Doğu ve Güneydoğu programını TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı iptal ederek Ankara'ya döndü. Özel yaptığı açıklamada, "Bu şartlar altında, hem heyetimizin görüşü o yönde, bundan sonra bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil. Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havalimanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, terör saldırısının ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile gerçekleştirdiği, terör saldırısının değerlendirildiği toplantının ardından çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Lideri Özel programını iptal etti Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra kent konseyi toplantısına katılmak üzere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) geldi. Özel'i DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindekiler karşıladı. Özel, kentteki programına eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte toplantı düzenledi. PROGRAMI İPTAL ETTİ Toplantının ardından konuşan Özel, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından programlarını yarıda kestiğini belirterek, "Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 6 günlük bir program için dünden itibaren Diyarbakır'daydık ve yarından itibaren Batman, Mardin diye devam edip, en son Van'da programımızı tamamlamayı düşünüyorduk. Bugün belediye ziyareti sırasında canlı yayında iletilen bir notla, Kahramankazan'daki terörist saldırıdan haberdar olduk. Devam eden programımız buradaydı. Burada sanayi odasının ev sahipliğinde kent konseyinin mensupları bizi bekliyordu. Sağ olsun Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız Mehmet Kaya bize bir toplantı salonu tahsis etti. Buradaki heyetle bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerimiz de genel sekreterimizin çağrısıyla toplandılar. Durumu kavramaya çalıştık, o sırada İçişleri Bakanımızla da telefonla görüştük. Kendisi bana, onların açıklamasını beklediğimiz için o bilgi bizde kaldı ama kaybın 4 kişi olduğunu, 14 yaralı olduğunu, rehine operasyonunun herhangi bir zarar görmeden tamamlandığını paylaştı. Bu şartlar altında, hem heyetimizin görüşü o yönde, bundan sonra bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil. Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havalimanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz. Bu süre zarfında kent konseyinin kıymetli üyeleriyle de toplantımız bittikten sonra planladığımızdan kısa da olsa görüş alış verişinde bulunduk. Tabi gündemimiz bugünkü terör saldırısı ve terörün amaçlarından başkası değildi. Biz terör kimden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın, terörü lanetliyoruz. Bizim bütün beklentimiz hem terörün Türkiye gündeminden çıkması hem de Diyarbakır'da da bugün çokça karşılaştığımız gibi, 'Hiç bir şey istemiyorum, eşit yurttaşlık istiyorum. Herkes gibi eşit olmak istiyorum' diyen ve buna isyan eden kimsenin ne Diyarbakır'da, ne Muş'ta, ne Van'da ne büyükşehirlerin kenar mahallelerinde kalmaması" dedi.

"SÖZÜMÜN İLK KELİMESİNDEN SİYASİ YANKESİCİLİK YAPMAYA ÇALIŞANLARDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ" Konuşmasında sözlerinin çarptırıldığını ifade eden Özel, "Böyle süreçlerde konunun mutlaka tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Böyle süreçlerde bunlar yaşanıyor, bu topraklarda bunlar hep yaşandı. O yüzden bugünkü terör saldırısının zamanlamasına yönelik de dikkatle bakmak gerekiyor. Ama bizim Türkiye'nin kardeşliği ile ilgili umudumuzu hiç bir şey köreltmeyecektir. Bu konuda irademizi de hiç bir şey geri adım attıramayacaktır. Ayrıca bir takım fırsatçılar, siyasi yan kesiciler, kelime oyunlarıyla vatandaşlarımızı kandırmaya çalışıyorlar, 'Özgür Özel Kürtlere devlet vaat etti' diye. Ben onlara Türkiye Cumhuriyeti Devletini tam sahipleneceğiniz, kendinizi devletin sahibi hissedeceğiniz, Türklerle birlikte 86 milyonun bu devletin tam ve eşit yurttaşı olduğunu hissedeceğiniz yarınlar için demokrasi ve birlikte çalışma vaat ediyorum. Sözümün ilk kelimesinden siyasi yankesicilik yapmaya çalışanlardan bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa, Avrupa'nın da dünyanın da demokrasisinin başına dert olmuş aşırı sağ popülizm çıkar. Onların da bütün dünyaya ve ülkelerine ne yaptığı ortada. Biz o yüzden kararlılıkla ve bu tip çarpıtmalardan, bu tip yalanlardan, bu tip yankesicilikten yılmadan doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da merkez yönetim kurulumuz toplantı halinde. O toplantıya da katılacağız. Konuyu tüm yönleriyle irdeleyeceğiz. Yarın da yine Ankara'daki meslektaşlarınızla görüşlerimizi, düşüncelerimizi paylaşacağız. Bir kez daha hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralılarla özellikle hekim arkadaşlarımız yakından ilgileniyorlar. Sağlık durumlarının takipçisiyiz. Kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.