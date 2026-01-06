Paketleme tesisinde çıkan yangında 1 işçi can verdi
Hatay'ın Erzin ilçesinde, narenciye paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 işçi yaşamını yitirdi
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Tesis içerisinde bulunan konteyner yatakhanedeki 60 kişi tahliye edilirken, yangında dumandan etkilenen işçi S.Y. hayatını kaybetti. S.Y'nin cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.