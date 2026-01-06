Habertürk
        Son dakika: Paketleme tesisinde çıkan yangında 1 işçi can verdi

        Paketleme tesisinde çıkan yangında 1 işçi can verdi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, narenciye paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 06.01.2026 - 09:39
        Hatay'ın Erzin ilçesinde, narenciye paketleme tesisinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 işçi yaşamını yitirdi.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Tesis içerisinde bulunan konteyner yatakhanedeki 60 kişi tahliye edilirken, yangında dumandan etkilenen işçi S.Y. hayatını kaybetti. S.Y'nin cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

