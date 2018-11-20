Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı hedef alan sözlerinin ardından ABD Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sosyal medya hesabı üzerinden Pakistan’a yaptığı 'Usame bin Ladin' eleştirisi üzerine harekete geçti. Bakanlık ABD'nin başkent İslamabad'taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Maslahatgüzarı Paul Jones'ı, Pakistan’a yapılan kabul edilemez ve temelsiz iddialara karşı güçlü bir protesto göstermek için Bakanlığa çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef alarak, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuş, bu duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek göstererek, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

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