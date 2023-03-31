Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Palu ailesi üyeleri ve damat Tuncer Ustael'in yargıladığı davada sanıklar hakkında karar verilmişti.

DHA'nın haberine göre kararın bozulması ile Tuncel Ustael dışındaki tüm sanıklar tahliye edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 15 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davada verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan 4 yıl, kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası, Sanık E. Ustael'i kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, H., İ. ve A. Palu'yu da, kasten öldürmeye yardım etme ve hürriyetin kısıtlanması suçlarından 14 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine karar vermişti. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan F. Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

YARGITAY KARARI BOZDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden görülen davada, 'Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirilen Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.