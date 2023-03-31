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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Palu ailesi davasında 3 tahliye! Tek tutuklu kaldı
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Yargıtay kararı bozdu! Palu ailesi davasında 3 tahliye

Kocaeli'de 15 yıl önce Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili davada sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada 3 sanık tahliye edildi. Böylece Tuncel Ustael dışındaki tüm sanıklar tahliye edilmiş oldu

Son dakika haberi: Palu ailesi davasında 3 tahliye! Tek tutuklu kaldı
DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 15 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davada verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu.

DHA'nın haberine göre kararın bozulması ile Tuncel Ustael dışındaki tüm sanıklar tahliye edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Palu ailesi üyeleri ve damat Tuncer Ustael'in yargıladığı davada sanıklar hakkında karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan 4 yıl, kredi kartının kötüye kullanılması suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası, Sanık E. Ustael'i kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum eden heyet, H., İ. ve A. Palu'yu da, kasten öldürmeye yardım etme ve hürriyetin kısıtlanması suçlarından 14 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine karar vermişti. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan F. Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

YARGITAY KARARI BOZDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden görülen davada, 'Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirilen Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği H., A. ve İ. Palu'ya 14 yıl 2'şer ay, E. Ustael'e ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan F. Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TEK TUTUKLU DAMAT KALDI

Tutuksuz yargılanan F. Palu'nun ardından yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan H. Palu yaşı ve pandemi şartları göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Tahliyeler üzerine sanıkların itiraz ettiği dava yeniden görüldü. Yargıtay tarafından verilen son kararda, tutuklu bulunan E. Ustael, İ. Palu ve A. Palu tahliye edildi. Sanıklardan Tuncer Ustael'in ise tutukluluk hali devam ediyor. Sanıkların yargılandığı Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın kızının öldürülmesi ile ilgili olarak Sakarya Adliyesinde açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

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