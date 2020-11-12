Paşinyan ortaya çıktı: Anlaşmayı kabul etmesem...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaPaşinyan'dan günler sonra son dakika açıklaması: Kabul etmesem...
ABONE OL

Paşinyan ortaya çıktı: Anlaşmayı kabul etmesem...

Son dakika haberi... Azerbaycan’ın demir yumrukla Dağlık Karabağ’ı işgalcilerden temizlemesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın koltuğu sallanırken, tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Ermeni lider ortaya çıktı. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" dedi.

Paşinyan'dan günler sonra son dakika açıklaması: Kabul etmesem...
DHA

Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan ve Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı.

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, " Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" ifadesiyle anlaşmayı neden kabul ettiğini açıkladı.

20 BİN ERMENİ ASKERİ KUŞATMAYA DÜŞECEKTİ

Ermeni basını Paşinyan'ın sokağa çıkması durumunda Linç edileceğini belirtirken, Paşinyan günler sonra Facebook üzerinden açıklamada bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti. Şu anda en önemli konu Karabağ'ın statüsüdür. Artsakh'ın bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

ERMENİ KANALLARNDAN PAŞİNYAN'A SANSÜR

Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD'li diplomat Bryza: Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkileri iyileşecek - Haberler
DÜNYAABD'li diplomattan dikkat çeken ABD-Türkiye yorumu!
Kovid-19'a yakalanan Zelenskiy'nin tedavisi sürüyor
DÜNYAKovid-19'a yakalanan Zelenskiy'nin tedavisi sürüyor
Biden'ın ekibinden salgını durdurmak için 'kapanma' tavsiyesi!
DÜNYABiden'ın ekibinden salgını durdurmak için 'kapanma' ...
Hong Kong'da demokrasi yanlısı vekiller topluca istifa edecek
DÜNYAHong Kong'da demokrasi yanlısı vekiller topluca ...
Türkmenistan lideri köpeğinin heykelini diktirdi! - Son dakika haberler
DÜNYATürkmenistan lideri köpeğinin heykelini diktirdi!
SON DAKİKA: Pompeo'dan resmi olmayan Türkiye ziyareti! - Haberler
DÜNYAPompeo'dan bilmece gibi Türkiye ziyareti!
Trump'tan Pentagon'da SON DAKİKA hamlesi: 24 saatte 4 görev değişikliği!
DÜNYAPentagon'da neler oluyor? 24 saatte 4 görev ...
Hulusi Akar'dan ABD'ye SON DAKİKA S-400 mesajı: Teklif masada
DÜNYAAkar'dan ABD'ye S-400 mesajı!
Karabağ'da Türk Rus ortak merkezi: İşte, son dakika detaylar
DÜNYAÇavuşoğlu açıkladı! Karabağ'da Türk-Rus ortak merkezi ...
SON DAKİKA: Ermenistan çekiliyor! Karabağ Kelbecer artık özgür!
DÜNYAErmeni güçler Kelbecer'den çekildi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X