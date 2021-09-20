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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Pencereden atılan Asena'dan acı haber!
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Pencereden atılan Asena'dan 7 gün sonra acı haber!

Kayseri'de, Şükrü Teke'nin 2'inci katın penceresinden atması sonucu ağır yaralanan Şura Asena Altıntaş'tan acı haber geldi. Altıntaş, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika: Pencereden atılan Asena'dan acı haber!
Pencereden atılan Asena'dan acı haber!
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DHA

Kayseri'de, Şükrü Teke'nin (39) 2'inci katın penceresinden atması sonucu ağır yaralanan Şura Asena Altıntaş (34), hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'taki 4 katlı Tolunay Apartmanı'nın 2'inci katında meydana geldi. Şura Asena Altıntaş, evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Şura Asena Altıntaş'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kadının pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlattı. Ekipler, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan Şükrü Teke olduğunu belirledi. Teke, ekiplerin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Sevgilisi olduğu öne sürülen Şura Asena Altıntaş'ı pencereden attığını itiraf eden Teke, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Şura Asena Altıntaş ise, 7 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Altıntaş, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adana'da toprağa verildi.

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