Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Atölyeyi takibe alan polis, 3 aylık bir çalışmanın ardından geçen çarşamba günü operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

DHA'daki habere göre operasyonda Abdurrahim H., Mehmet S., Abdurrahman U., Adem S. ve Reşat K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 1 torna makinası, 1 oksijen kaynak makinası, 1 sanayi tipi oksijen tüpü, 3 adet tabanca üst takımı, 5 tabanca namlusu, 21 tetik mekanizması ile üretimde kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.

POLİS TELSİZİ TEMİN ETTİLER

Kurusıkı tabancaları, gerçeğe dönüştürdükleri saptanan şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için içerisine polis frekansı yüklü ve aktif halde olduğu belirtilen telsiz ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.