PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a birer maç ceza verdi.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.