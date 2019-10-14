Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanan gelişmelerle ilgili siyasi partileri ziyaret edip bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"RASULAYN VE TEL ABYAD KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu ana kadar buradaki faaliyetler Mehmetçiğin başarısıyla devam ediyor. Rasulayn, Tel Abyad kontrolümüz altımızda. Buradaki mücadelemiz devam ediyor. PKK ile de DEAŞ ile de mücadelemiz sürecek. Burada bizim tek hedefimiz vardır PKK'lı teröristlerdir. Kontrolü sağlanan bölgelerdeki kardeşlerimize gereken yardımlar da gitmektedir.

"PKK, DEAŞLILARIN KALDIĞI BİR HAPİSHANEYİ BOŞALTMIŞ"

DEAŞ konusunda çok hassasiyetimiz var. Bizim ele geçirdiğimiz yerlerden birinde DEAŞ hapishanesi vardı ve biz gittiğimizde bu hapishaneyi teröristler boşaltmışlardı. Buradaki tutuklular YPG'li teröristler tarafından kaçırılmış. Bunun fotoğrafları çekildi ve ilgili mercilere iletildi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyecektir. İnşallah burada güvenli bölge oluşturulacak sulh devam edecek."