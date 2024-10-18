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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Prof. Fuat Keyman yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Prof. Fuat Keyman yaşamını yitirdi

        Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyaset bilimci Prof. Dr. Fuat Keyman 65 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:53
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        Prof. Fuat Keyman yaşamını yitirdi
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        Siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Fuat Keyman 65 yaşında hayatını kaybetti.

        Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Fuat Keyman aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nin de yöneticisiydi.

        Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi konularındaki uzmanlığıyla biliniyordu.

        PROF. FUAT KEYMAN KİMDİR?

        Prof. Dr. Fuat Keyman 1981'de lisans, 1983'te ODTÜ'de yüksek lisans yaptı. Carleton Üniversitesi'nde 1991 yılında doktorasını tamamladı.

        1994 yılından 2002 yılına kadar Bilken Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Keyman, 2002 yılından 2010 yılına kadar Koç Üniversitesi'nde ders verdi.

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