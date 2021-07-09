Putin'den Mısır kararı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya, Mısır’a yönelik charter uçuşlarla ilgili yasağı sonlandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, 2015’te Mısır’a charter uçuşlara yönelik yürürlüğe koyulan yasak iptal edildi.

31 Ekim 2015'te Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinden St. Petersburg'a giden Rus yolcu uçağı, Sina yarımadasına patlama nedeniyle düşmüştü.

Uçakta bulunan 224 yolcunun tümünün hayatını kaybettiği olay sonrasında Rusya Mısır'a yönelik tüm uçuşları durdurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Mısır'da bulunan Sina Yarımadası'nda 224 kişiyi taşıyan Rusya merkezli Metrojet Havayolları'na ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağı 2015 yılında düşmüş, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Rusya ve Mısır arasında karşılıklı olarak uçak seferleri durdurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 yılında ise sadece Mısır’ın başkenti Kahire ve Rusya’nın başkenti Moskova arasında karşılıklı uçuşların başlatılmasına yönelik kararname imzalamıştı.