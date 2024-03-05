2024 FİTRE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurumu'nun yaptığı açıklamada 2024 yılı fitre ücretinin 130 TL olduğunu belirtti ve şunları ekledi:

"Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliğiyle karar verildi."