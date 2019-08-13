En son Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı 'Fight Kulüp' düetiyle ile konjuşulan 46 yaşındaki Killa Hakan gözaltına alındı.

Killa Hakan, Almanya’da gözaltına alındığını sosyal medyadan takipçilerine duyurdu.

Hakan paylaşımına, "Ulan bayram günü mü yapılır bu! Bayramı da içerde geçirdik" notunu düştü.

Daha sonra serbest bırakılan Killa Hakan, "Sebep falan yok. Ara ara böyle olaylar oluyor. Sabaha kadar hücredeydim. Bayramda olduğu için üzüldüm" dedi.