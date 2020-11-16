Rehabilitasyon merkezindeki skandalda kahreden detay! 0:00 / 0:00

Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

İstanbul Pendik'teki Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde otizmli gence yapılan eziyet görüntüsü hafızalara kazındı. Yürekleri sızlatan o anları Kadriye Koç görüntüledi. Görüntülerin buz dağının sadece görünen yüzüydü. Peşinden akıl almaz skandallar ve daha fazlası ortaya çıkacaktı...

BİR ANNE TESADÜFEN ÇEKTİ, AMA OLAYLA BAĞI TESADÜF DEĞİLDİ

Görüntüyü çeken kişi Kadriye Koç. Yoldan geçerken tesadüfen görmüştü engelli gencin yaşadıklarını. Görüntüleri tesadüfen kaydetti ancak engelli merkeziyle ilişkisi hiç de tesadüf değildi. Çünkü aynı engelli merkezinde 4 yıl önce çocuğu hayatını kaybetmişti.



OĞLU DA AYNI MERKEZDE HAYATINI KAYBETMİŞ...

Engelli merkezi anne Kadriye Koç'a en büyük acısını hatırlatıyor. Ve o merkezin önünden her geçtiğinde de acıları daha da katlanıyor. Acısı taze, çocuğun ölümü ise hâlâ bir sır onun için. Ölüm olayıyla ilgili takipsizlik kararı verildi. Çocuğunun ihmaller zincirine kurban gittiğini iddia eden anne Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti ancak bir sonuç alamadı..



HEM EVLAT ACISI ÇEKİYOR, HEM SORUŞTURMANIN ŞÜPHELİSİ OLUYOR

Yani o hem evlat acısı çeken bir anne, hem de benzer sıkıntıları başka evlatlar yaşamasın diye çırpınan bir kadın. Ancak çektiği görüntüler nedeniyle o da soruşturma kapsamına alındı. Çünkü görüntüdeki engelli gencin annesi, engelli merkezinden değil videoyu çeken Kadriye Koç'tan şikayetçi oldu. Gencin annesi oğlunun saldırgan olduğunu ve rızası dahilinde ellerinin bağlandığını söyledi.



“EZİYET ETME” SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Görüntülerin ardından yönetici, psikolog, öğretmen, hasta bakıcı ve sosyal hizmetler çalışanının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında "eziyet etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Görüntüyü çeken Kadriye Koç ve görüntüyü paylaşan kişi de dahil olunca, şüpheli sayısı 12'ye yükselmiş oldu.



“ELLERİ BAĞLI GÖRÜNCE İÇİM ACIDI”



Acılı anne Kadriye Koç, olayın hem mağduru, hem şüphelisi oldu. Yıllarca yaşadığı dramı, ve o an kaydettiği görüntülerin hikayesini Habertürk'e anlattı. Engelli gencin banka bağlandığını gördüğünde içinin acıdığını söyleyen Koç, “Bunu artık toplumun gözüne soka soka yapmaları şaşırttı beni yani içim acıdı. Bu kadar mı dedim ya bu kadar mı yani değersiz bizim çocuklarımız. Çocuk hiçbir şekilde bir şey yapmıyor etrafında da kimse yok öfke nöbeti de geçirmiyor açık ve net ortada. O gün normalde ben pazara arabayla giderdim o gün tesadüfen yürüyerek gittim. Dönüşte baktım çocuğumuzun elleri bağlı. Bu o kadar normalleşmiş ki artık bu kurumda” dedi.



“ŞİDDET MAĞDURU ÇOK, ÜSTÜ KAPATILIYOR”

Otizmli gencin ailesinin kurum çalışanlarından değil de kendisinden şikayetçi olmasıyla ilgili de konuşan Kadriye Koç, “Ben baskıyla şikayetçi olmadıklarını düşünüyorum çünkü bilmiyorlar. Onlar da çaresizler. Korkutuluyorlar. Çocuklarını verecekler, bakamayacaklar diye” açıklamasını yaptı.

Birçok ailenin de konuşmaya korktuğunu anlatan Koç, çok sayıda şiddet mağduru ve üstü kapatılmış olaylar zinciri olduğunu da belirtti.



“EVLADIM ORADA ÖLDÜ, İHMAL VAR”

Kendi çocuğunun da 4 yıl önce kurumda hayatını kaybettiğini anlatan anne Koç, “Evladım 8 ay kaldı o kurumda. Çocuğum hastalanmış. Bir gün sonra hastaneye götürüyorlar. Mide bulantısı için ilaç veriliyor gönderiliyor ve bu çocuk 4 gün yatıyor aç susuz. Aileye haber verilmiyor. 4 gün sonra dediler ‘hasta oldu acil gelin’ hemen apar topar koştuk geldik hastaneye. Hastanede ölüm haberini aldık. İshal ve kusma hastalığından dolayı yatarken kusmuğu akciğerine kaçmış boğularak vefat etmiş. Ölümünde ihmal var.”