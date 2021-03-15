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Rejim kontrolü bölgesinden Suriye'de iki bölgeye füze! MSB açıklama yaptı

Suriye'de rejim kontrolü elinde bulunan bölgeden, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktayı balistik füze atıldı. Saldırıların Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Rusya tarafına bildirimde bulunulduğunu açıkladı

Son dakika! Rejim kontrolü bölgesinden Suriye'de iki bölgeye füze! MSB açıklama yaptı
Rejim kontrolü bölgesinden Suriye'de iki bölgeye füze! MSB açıklama yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Rusya tarafından Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Kuveyris Havaalanı'ndan çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemi ve balistik füzelerle Cerablus ve Bab'daki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve sivil yaralıların bulunduğunu bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Saldırının rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'ndan düzenlendiği belirtilen açıklamada, ateşlenen ÇNRA ve balistik füzelerin, kuzeydeki Cerablus ve Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef aldığı kaydedildi.

"BÖLGEDEKİ BİRLİKLERİMİZ İKAZ EDİLMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanlığı'nın saldırıda sivillerin yaralandığı vurgulanan açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin paylaşımında, saldırıda vurulan akaryakıt tankerlerinin alevler içindeki görüntüleri de yer alırken, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE YER ALIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır.

2- Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için RF tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır.

3. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.

Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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