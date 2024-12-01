"Rejimin çekilmesi PKK'ya alan açtı"

Dünyanın gözü son dört gündür Suriye'de yaşanan gelişmelerde. Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son dört gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine de ulaştıklarını duyurdu.

Güvenlik kaynakları, bu durumun Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden olduğunu ve böylece PKK/YPG'ye alan açıldığını aktardı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı. Suriye'de son durum ne? Haberi Görüntüle Kaynaklara göre, PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördü, Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozuldu.