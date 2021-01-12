Reuters aktardı! Brezilya'daki Çin aşısının etkinlik oranı...

Reuters haber ajansı, Çin'in Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac COVID-19 aşısının etkinlik oranını paylaştı.
UOL haber portalının çalışma sonuçlarını gören iki kaynağına dayandırdığı haberde, pazartesi günü açıklanan sonuçlara göre, CoronaVac aşısının Brezilya'daki klinik denemesinde etkinlik oranı yüzde 60'ın altında çıktı.
Brezilya'da aşı üretmek için Sinovac ile ortak çalışan Sao Paulo Butantan biyomedikal merkezi, Salı günü genel etkinlik sonuçlarını yayınlamayı planlıyor.Sao Paulo Butantan biyomedikal merkezi yetkilileri rapora ilişkin "tamamen spekülatif" yorumunda bulundu.
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