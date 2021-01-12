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HaberlerDünyaÇin aşısı ne kadar etkili? Son dakika: Brezilya'dan açıklama geldi
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Reuters: Brezilya'da Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 60'ın altında

Reuters haber ajansının iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Çin'in Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac Covid-19 aşısının etkinlik oranının yüzde 60'ın altında olduğu ifade edildi.

Çin aşısı ne kadar etkili? Son dakika: Brezilya'dan açıklama geldi
Reuters aktardı! Brezilya'daki Çin aşısının etkinlik oranı...
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Reuters

Reuters haber ajansı, Çin'in Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac COVID-19 aşısının etkinlik oranını paylaştı.

UOL haber portalının çalışma sonuçlarını gören iki kaynağına dayandırdığı haberde, pazartesi günü açıklanan sonuçlara göre, CoronaVac aşısının Brezilya'daki klinik denemesinde etkinlik oranı yüzde 60'ın altında çıktı.

Brezilya'da aşı üretmek için Sinovac ile ortak çalışan Sao Paulo Butantan biyomedikal merkezi, Salı günü genel etkinlik sonuçlarını yayınlamayı planlıyor.Sao Paulo Butantan biyomedikal merkezi yetkilileri rapora ilişkin "tamamen spekülatif" yorumunda bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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