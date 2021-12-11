Rezidans inşaatı kaydı! Kafeterya çöktü! 0:00 / 0:00

DHA

Bolu'da, 14 Burda AVM'nin yanında yapımı devam eden bir rezidans inşaatı nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla birlikte 2 aydır güvenlik nedeniyle kapalı olan kafede çökme meydana geldi.

AVM'DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre kafenin bir kısmı tamamen çöktü. Büyük gürültüyle yaşanan çökme nedeniyle AVM'deki vatandaşlar büyük panik yaşadı. AVM'nin, çökmenin yaşandığı giriş kısmında güvenlik önlemi alındı.

ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDI

Eğlence mekanının, rezidans inşaatı nedeniyle 2 aydır kapalı olduğu ve AVM yönetimi tarafından rezidansta devam eden inşaat için dava açıldığı öğrenildi. Kafedeki çökme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BURASI AÇIK OLSAYDI FACİA YAŞANIRDI"

Çöken işletmenin müdürü Ferhat Aydoğdu, rezidans inşaatı yapan firmayı mahkemeye verdiklerini ve inşaatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen çalışmaların devam ettiğini iddia ederek, "İki kere durdurma kararı çıktı ama hala inşaat devam ediyor.

İnşaat 3 ay önce başladı. Biz de 2 aydır kapalıyız. Yaklaşık 30 tane çalışan vardı. Biz de işletmeyi kapatınca işten çıkarmak zorunda kaldık. İnşaat önlem almadı diye işletmemizi kapattık. Kapatmasaydık içerideki insanlar da zarar görecekti. Yoğun bir işletme burası.

"AYRILMALAR, ÇATLAKLAR OLUŞTU"

İlk başta ayrılmalar ve çatlaklar meydana geldi. İlk çökme de bugün oldu. Biz mahkemeye başvuru yaptık. İnşaata durdurma kararı uygulandı ama devam etti. Altında toprak yokken inşaat devam edince de biz de çöker düşüncesi ile kapattık. İstinat duvarı yapmadan çelik direk ile durdurmaya çalıştılar. Burası açık olsaydı facia yaşanırdı" dedi.