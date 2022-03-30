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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Rize'de heyelan felaketi! Korku dolu anlar kaydedildi
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Rize'de meydana gelen heyelan böyle görüntülendi!

Son dakika haberine göre Rize'de heyelan faciası yaşandı. Kentin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda molozların altında kalan ahırdaki 3 hayvan öldü. Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde yaşanan heyelanın boyutu havadan görüntülenince ortaya çıktı. Öte yandan Trabzon'un Düzköy ilçesinde de heyelan nedeniyle asfalt yolda çökme meydana geldi

Son dakika haberi: Rize'de heyelan felaketi! Korku dolu anlar kaydedildi
Rize'de heyelan felaketi! Korku dolu anlar kaydedildi
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İHA

İlçede Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapanırken bir ahır da tepeden kopan taş ve toprağın altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, ahırda bulunan 3 büyük baş hayvan ise öldü. Olay yerine giden kolluk kuvvetleri tarafından bölge güvenlik çemberi altına alınırken, yolun açılması için de çalışma başlatıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde yaşanan heyelanın boyutunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.

TRABZON'DA DA FECİ OLAY

Trabzon'un Düzköy ilçesinde de 600 haneli Yusuflu Mahallesi´nde sabah heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası mahalleye ulaşım sağlanan asfalt yolda kısmi çökme oldu. Bazı noktalarda çatlaklar oluşan, ortaokula da ulaşımın sağlandığı yolun çökmesiyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, inceleme başlatırken, mahalleye alternatif güzergahtan ulaşım sağlanıyor.

ÖĞRENCİ SERVİSİ 5 DAKİKAYLA KURTULMUŞ

DHA'nın haberine göre, olayda ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis minibüsünün, asfalt yolda çökme olan Yusuflu Mahallesi'ndeki heyelandan 5 dakikayla kurtuldukları ortaya çıktı. Yaşadıkları o anları anlatan servis sürücü Sinan Birinci, "Burada daha önceden çatlaklar olduğunu fark etmiştik. Geçerken ona göre dikkatli geçiyorduk. Sabah da 5 dakikayla faciadan kurtulduk. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

'ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Yusuflu Mahalle Muhtarı Nevzat İsak da isale hattındaki patlamanın yolda çöküntü ve çatlarla neden olduğunu öne sürerek, "Mahallemizde 600 hanemiz bulunuyor. Çevre mahallelerden öğrencilerin de geldiği bir ortaokulumuz var. Burası sürekli kullanılan bir yol. Sabah saatlerinde çökmüş yol. Buradan da o saatlerden dolu olan bir öğrenci servisi geçiyormuş. Onlar kıl payı kurtuldular. Bu yolda çatlaklar oluştuğu zaman yolun altından geçen ishale hattı olduğu için gerekli yerlerden başvurularda bulunmuştuk. Burada zaten ishale hattında patlamalar meydana geliyor. Bu da yolda çöküntülere sebep oluyor. Biz artık bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz. Şu anda mahalleye giriş yolu kapalı" diye konuştu.

'HEYELAN OLACAĞI AŞİKARDI'

Çevredeki Doğankent Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül ise, "Burada 9 tane servis aracım var benim. Sabah okula servis bırakırken arkadaşlarımızın hemen arkasından yol çökmüş. Her araçta 15 öğrencimiz var. Bu yolun riskli olduğunu daha önce belirtmiştik. Birçok yere de başvurularımızı yapmıştık. Burada heyelan olacağı aşikardı. Yine Allah'a şükürler olsun ki bir facia yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

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