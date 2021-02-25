Rusya'dan Ermenistan açıklaması!

Ermenistan ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetine istifa etme çağrısının ardından ilk açıklama Kremlin'den geldi.
Kremlin Sözcüsü Dimirty Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan'a itidal çağrısı yapıyoruz, anayasal çerçevede kalınmalı" ifadeleri kullanıldı.
Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirten Peskov, "Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" dedi.
Ermenistan ordusunun açıklamasından hemen sonra Başbakan Paşinyan ülkede darbe girişimi yaşandığını söyleyerek tüm destekçilerini sokağa çağırmıştı.
Paşinyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la süren 6 haftalık çatışmaların ardından Ermenistan'da eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Ermenistan lideri istifa çağrılarıyla karşılaşmış ancak görevini bırakmamıştı.
YORUMLAR