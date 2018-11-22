Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da haftalık bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Soçi mutabakatını yerine getirmek için ciddi çabalar sarf etmesine rağmen Suriye'nin İdlib bölgesinde silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulmasının hala zor olduğunu söyledi.

Zaharova, İdlib'deki durum yüzünden endişeli olduklarını söyleyerek, İdlib'deki El Kaide bağlantılı grupların, Cirin kasabasında Suriye ordusuna karşı geçen hafta düzenlediği saldırıda 18 askerin öldüğünü söyleyerek, "Bunun gibi kanlı provokasyonlar, Türk tarafının Rusya'yla imzaladığı 17 Eylül tarihli Soçi mutabakatını yerine getirmeye yönelik ciddi çabalarına rağmen İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konusundaki zorlukların hala devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, terör örgütlerinin 15 Ekim'e kadar İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ