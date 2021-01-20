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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılan ayinde -20 derecedeki buzlu suya girdi.

BUZ GİBİ! Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı!
Putin dondurucu soğukta buz gibi suda!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde Ortodoks Noel'ini kutladı. Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı.

Soğuk havaya aldırış edilmezken, gece yarısından itibaren Ortodokslar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla üç kişilik sınırlandırılmış törenlerle buzlu suya daldı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin mavi renkli mayosuyla -20 derecedeki buzlu suya girerek, vaftiz oldu.

BUZLU SUDAN ACELEYLE ÇIKTI

Görüntüde buzlu suya giren Putin'in aceleyle çıkması dikkat çekti. Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere ilgi gösterdi. Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz olmuş oldu.

Putin, geçtiğimiz sene de eksi 9 derecelik havada üzeri buz tutmuş gölde suya girmişti.

Ortodoks Hristiyanlar, 18-19 Ocak tarihlerinde Hz. İsa'nın vaftiz edildiğine inandıkları Ürdün Nehri'ne giriyor. Diğer ülkelerde yaşayan binlerce Ortodoks Hristiyan da, buz gibi havada dere veya göllerde yıkanıyor ve su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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