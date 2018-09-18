Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının dün gece Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri uçağının Suriye'ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü, buna İsrail'in sebep olduğu belirtildi. "Uçağımızı Suriye düşürdü. İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

SALDIRI, ERDOĞAN-PUTIN ZİRVESİNİN ARDINDAN GELDİ

Rusya desteğiyle rejim güçlerinin kırsal bölgeleri hedef almasıyla gözler 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e çevrildi. İdlib'de havadan ve karadan yapılan saldırıların engellenmesine yönelik diplomatik atak başlatılırken, binlerce insan ise bombardımanlardan evlerinden göç ederek kaçmak zorunda kaldı. Olası bir askeri harekatın İdlib'de yaşayan 4 milyon insanı tehdit ettiği için katliama dönüşeceği vurgusu yapılarak, rejimin saldırılarının durdurulması istendi.

Tüm bunlar yaşanırken dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında İdlib görüşmesi yapıldı. İdlib'de operasyonun durdurulması ve sivillerin güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen görüşmelerde alınan kararlar imzalanan mutabakat zaptı ile kayıt altına alındı. İdlib'de yaşayan sivilleri sevindiren ve yıllardır iç savaşla boğuşan ülkenin birçok bölgesinde olumlu olarak yorumlanan Türkiye- Rusya görüşmesinden saatler sonra Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Humus kentlerinde birbiri ardına patlamalar meydana geldi. Yapılan araştırmada patlamaların rejimin askeri üslerinde meydana geldiği anlaşıldı ve NATO ülkeleri ile İsrail tarafından havadan ve denizden yapıldığı belirlendi. Rejimin askeri üslerinin; Akdeniz'de konuşlu NATO üyesi ABD ve Fransa'ya ait donanma gemilerindeki bataryalar ve İsrail uçakları tarafından havadan vurulduğu öne sürüldü. Yaşanan hareketlilik sırasında bölgedeki Rus üslerinde teyakkuz durumuna geçilirken, rejim güçleri de saldırılara karşın hava savunma sistemlerini aktif duruma geçirdi. Rejim kaynaklar bazı saldırıların da hava savunma sistemiyle vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FRANSA'DAN YALANLAMA

Fransa Savunma Bakanlığı, dün gece radardan kaybolan Rus uçağının Fransız Auvergne fırkateyninden açılan ateşin hedefi olduğu iddialarını yalanladı.

Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Patrik Steiger, iddialarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fransa'nın olayda herhangi bir müdahalesi bulunmadığını" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının dün gece Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 askeri taşıyan uçakla temasın Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde kesildiği belirtilmiş, uçağın, İsrail'e ait 4 F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu bilgisi verilmişti.

Açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürülmüştü.

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