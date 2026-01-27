Türkiye'nin en uzun nehri dondu: Üzerinde eskimo usülü balık avladılar

Sivas'ta bir vatandaş, Türkiye'nin en uzun nehri olan ve buz tutan Kızılırmak'ta balık avladı. Eskimo usulü buzu kıran ve balık avlayan vatandaş, en lezzetli balıkların bu dönemde olduğunu söyledi.(İHA)