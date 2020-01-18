İHA

istanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda modern uyku kabinleri bir hafta önce hizmet vermeye başladı. Havalimanında uçuşlarını bekleyen yolcuların konforu için tasarlanan alanda kadın ve erkek bölümleri ayrı 10 kadın 18 erkek ve bir de aile kabini bulunuyor.

Yolcuların yastık, battaniye, sınırsız internet ve sınırsız çay-kahve gibi ihtiyaçları da dahil saatlik 7 euro+kdv ücretiyle kiraladığı alanlara ise QR kodlarla giriş yapılıyor.

TV İLE TABLET DE BULUNUYOR

İHA'da yer alan habere göre yolcuların valizlerini koyabilecekleri kendilerine özel dolapların da düşünüldüğü alanda uyku kabinlerinin içerisinde televizyondan yolculara tahsis edilmiş özel tabletlere kadar birçok şey bulunuyor. Sesten izole edilen alanda yolcuların rahat dinlenebilmeleri için kabin içerisinde ayrıca okyanus sesi bir hoparlör vasıtasıyla yolculara ulaştırılıyor.

UÇUŞ SAATİNE YAKIN UYANDIRILIYOR

Kabinlerde dileyen yolcular, uçuş saatlerine yakın uyandırılıyor. Kısa süre sonra ise Kepler markası aldı altında hizmete sunulan uyku kabinlerini kullanan vatandaşlara bir robot da hizmet vermeye başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer ve Kepler kurucusu Ömer Alaettinoğlu da havalimanında yeni hizmete giren uyku kabinleri hakkında bilgi verdi.

"UZUN ZAMANDIR ÇALIŞTIĞIMIZ BİR PROJEYDİ"

Uyku kabinlerine yolcuların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden İSG Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, “Uzun zamandır çalıştığımız bir projeydi ama faaliyete geçmesi yaklaşık 1 haftayı buldu. Bu zaman dilimi içinde de yolcularımız oldukça yoğun bir şekilde uyku kabinlerimizi kullanmaktalar. Önümüzdeki dönemlerde de biz aslında bu artan talebi karşılamak için ilave alanları da bu kapsamda kullanmayı düşünüyoruz" dedi.