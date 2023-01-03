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Sahte araç siteleri kurup 5 milyon lira vurgun yaptılar

İzmir’de internet üzerinden sahte araç siteleri kurup 200 kişiyi 5 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Sahte araç siteleri kurup 5 milyon lira vurgun yaptılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine internet üzerinden kiralık araç siteleriyle ilgili peş peşe şikayetler gelmeye başladı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şikayette bulunan mağdurlardan biri Ö.K. ifadesinde “Temmuz ayında internet ortamında araç kiralamak için girdiğim siteye yıl sonuna kadar 37 bin 500’e bir araç kiralamayı anlaştım. Parayı gönderdim. Ancak bana araç gönderilmedi ve bu kişilere ulaşamadım. Dolandırıldığımı fark ettim şikayetçiyim” dedi.

200 ŞİKAYET GELDİ

Şikayetler giderek arttı. 200 kişinin mağdur olarak savcılık ve polise başvuruda bulunması üzerine savcılığın talimatı üzerine İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda dolandırıcıların kimlikleri ve yöntemi de tespit edildi.

GERÇEKLERİNE BENZER SİTELER KURDURLAR

Elde edilen bilgilere göre, dolandırıcılar kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin vatandaşlar tarafından gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç kiralama sitelerini hazırlamıştı. Ve sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekleyen dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen vatandaşların kendileri ile irtibata geçilmesi sağlanıyordu. Araç kiralamak isteyen vatandaşlardan depozito veya tam ücret alan dolandırıcılar, kiralanan aracı vatandaşa göndermeyerek bu yöntemle dolandırıyorlardı.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yapılan çalışmalarda bu yöntemle dolandırıcıların 200 kişiden 5 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen siber polisi, İzmir merkezli Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 25'i gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fotoğraflar: DHA

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