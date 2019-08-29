Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu belli oldu!

Son dakika haberine göre Şampiyonlar Ligi'nde yılın futbolcusu ödülünün sahibi belli oldu! Devler Ligi'nde yılın erkek futbolcusu Virgil van Dijk seçildi.

Son şampiyon Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, Şampiyonlar Ligi'nde yılın kalecisi seçildi.

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil Van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi oldu. Hollandalı futbolcu böylece iki ödül birden kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Ajax'tan bu yaz Barcelona'ya transfer olan Hollandalı Frenkie de Jong seçildi.

Devler Ligi'nde sezonun en iyi forveti Barcelona'dan Lionel Messi oldu.