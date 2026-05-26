Samsun'da 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza ele geçirilirken, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.G.Ö., çıkarıldığı mahkemece Kavak Kapalı Çocuk Cezaevi'ne gönderildi
İHA'daki habere göre; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde 17 yaşındaki M.G.Ö.'nün bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda sentetik ecza ele geçirilirken, M.G.Ö. gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanmak suçlamalarıyla işlem yapılan M.G.Ö., işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen çocuk şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadenin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi.