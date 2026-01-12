Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun haberleri: Eşini tehditten gözaltına alınmıştı... Serbest kaldı, darp etti! | Son dakika haberleri

        Eşini tehditten gözaltına alınmıştı... Serbest kaldı, darp etti!

        Samsun'da eşini tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan koca, eve giderek eşini darp ettiği iddiasıyla yeniden yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 16:57 Güncelleme: 12.01.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serbest kaldı, bu sefer darp etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un İlkadım ilçesinde eşini tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan koca, eve gidip eşini darp edince bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TEHDİT VE HAKARETTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        İHA'daki habere göre; 2 çocuk annesi E.N.A. (35), eşi E.A. (40) tarafından tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Bunun üzerine E.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Şüpheli, dün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        EVE GİDİNCE DARP ETTİ

        Serbest bırakılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden eve giden E.A., eşini tehdit ederek hakaret edip darp ettiği öne sürüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Manisa'da alkol masasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

         Manisa'nın Akhisar ilçesinde, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada Mert Aybar (22) olay yerinde öldü, yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız