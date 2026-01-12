Samsun'un İlkadım ilçesinde eşini tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan koca, eve gidip eşini darp edince bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT VE HAKARETTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İHA'daki habere göre; 2 çocuk annesi E.N.A. (35), eşi E.A. (40) tarafından tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Bunun üzerine E.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, dün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVE GİDİNCE DARP ETTİ

Serbest bırakılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden eve giden E.A., eşini tehdit ederek hakaret edip darp ettiği öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.