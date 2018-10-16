

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yılı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.





SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,1 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 azaldı.

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