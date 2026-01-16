Habertürk
        Son dakika: Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

        Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin 6 ay süren takibi sonucu düzenlenen operasyonda, şüphelilerin yaklaşık 382 milyon liralık yasa dışı işlem yaptığı belirlendi

        Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'inin tutuklandığı bildirildi.

        18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 18'inin tutuklandığı, 10'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

        6 AY SÜREN TAKİP SONUCU OPERASYON DÜZENLENDİ

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        ÇOK SAYIDA DEĞERLİ EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 bilgisayar, kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, altın bilezik ve küpe ele geçirilmişti.

