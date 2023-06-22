Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin karıştığı cinayette baba serbest kaldı!

Mahkemede görülen duruşmanın ardından savcılık, Seçil Çiftçi ve baba Cemal Çiftçi hakkında tutukluluk kararının devamını talep etti. Aradan sonra mahkeme heyeti Seçil Çiftçi’nin tutukluluğunun devamına, baba Cemal Çiftçi'nin ise ‘tutuksuz yargılanmak’ üzere tahliyesine karar verdi.

Mahkemede söz alan Seçil Çiftçi, cinayeti tek başına işlediğini iddia etti. Semih Sevim’in eski erkek arkadaşı olduğunu anlatan Çiftçi, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Eline geçirdiği sopayla vurduğu Semih Sevim'i daha sonra da kilotlu çorapla boğduğunu iddia etti. Baba Cemal Çiftçi ise cinayet olayında yer almadığını ileri sürdü. Olaydan sonra eve gittiğinde kızının cinayeti işlediğini gördüğünü ve cesedi birlikte attığını söyledi.

Semih Sevim

AİLEYİ ŞOKE EDEN KARAR

Bu kararın ardından duruşmayı takip eden maktul Semih Sevim’in ailesi şok geçirdi. Semih Sevim’in ağabeyi Fatih Sevim, kardeşinin her yerinin kırık olduğunu ve katil zanlısının bunu tek başına yapamayacağını söyleyerek “Biz babanın da olayın içindi olduğunu iddia ediyoruz. Kardeşimin otopsi raporları ve babanın HTS kayıtları bunu gösteriyor. Gerekli mercilere itirazımızı yapacağız” dedi.

"BENİ TEHDİT VE TACİZ EDİYORDU"

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre de ilk kez hakim karşısına çıkan Seçil Çiftçi, Semih Sevim’in peşini bir türlü bırakmadığını ve kendisini taciz ettiğini söyleyerek, “Semih’i 2018 yılından beri tanıyorum. Tokat’ta sosyal medya üzerinden tanışmıştık. Ara ara görüştük. Kendisine gönül bağımız olamayacağını defalarca söyledim. Ama o 2 gün benimle takılsa üçüncü gün benim sahibim olduğunu zannediyordu. Peşimi bırakmadı, tehdide ve tacize devam etti. Kocam olduğunu zannediyordu, 'onunla görüşme öyle yapma' diyordu. Bana hakaret ediyordu. Kadınlık gururumu ayaklar altına aldı. Ailesine bile ulaştım, çocuğunuzu benden uzak tutun dedim. Bir gün yine görüştüğümüz sırada otel odasında benim uygunsuz fotolarımı çekmiş alkollü halimden faydalanıp. Beni bunlarla tehdit etti. Sonra da bunu tüm aile fertlerime çektiği fotoğrafları tek tek attı. Kadınlık gururum kalmadı rezil rüsva etti beni” dedi.

“ÇORAPLA ELİNİ BAĞLAYACAKTIM NE ARA BOĞULDU ANLAMADIM”

Seçil Çiftçi olay günü Semih Sevim’in zorla içeri girdiğini söyleyerek, “Saçımdan tutup beni mutfağa çekti. Sağ tarafım hala kısmen kel. Yere düştüm. Nevrim döndü, yerdeyken tekme vurdum. Tam ayağa kalkıyordum ağzımı kapattı. Tabak, sandalye, içki şişesiyle vurdum. 12 dakika kadar boğuştuk. Sağında bıçak vardı, bıçağı kullanamasın diye sertçe sopayla vurdum. Kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu. Ya ona ya bana bir şey olacaktı. Bıçağı elinden düşürdü. Sonra onun üstüne atladım. Yandaki atılacak şeyler içinde külotlu çorabım vardı. Ellerini bağlayacaktım ama ne ara o çorap boynuna gitti, ne ara nefessiz kaldı anlamadım. Yerden kalkmayınca anladım zaten” dedi.

“BOĞDUĞUM KÜLOTLU ÇORAPLA AYAKLARINI BAĞLADIM”

Olaydan 10 dakika sonra anne ve babasının geldiğini söyleyen Seçil Çiftçi, “Babama yardım etmesi için yalvardım. Bıçağı, kanlı tişörtü, sopayı çöpe attım. Semih'i bir battaniyeye sardım. Ayakları battaniyeden sarkıyor diye boğduğum külotlu çorapla ayaklarını bağladım. Babamın aracının bagajına koyduk. Sonra da internetten bulduğum ormanlık alana bıraktık” dedi.

“SEÇİL’İN KARDEŞİME GÜCÜ YETMESİ İMKANSIZ”

Seçil Çiftçi’nin babası Cemal Çiftçi ise savunmasında, kızının isteği üzerine yardım ettiğini söyleyerek “Babalık duygularıma yenik düşerek mecbur kalıp kabul ettim. Aracımı getirdim evin önüne. Kızım maktulü battaniyeye koymuştu. Yola çıktık, ormanlık alanda bıraktık. Keşke bunları yapmasaydım” ifadelerini kullandı. .

İDDİANAMEDE NELER DENİLMİŞTİ?

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu bulunan Seçil Çiftçi’nin babası Cemal Çiftçi’nin ortaya çıkan HTS kayıtlarına yer verilmişti. Soruşturmayı sürdüren savcılığa göre hazırlanan iddianamede baba Cemal Çiftçi’nin HTS kayıtları ve araçla ilgili görüntülere göre olay öncesi aynı bölgede olduğu belirtildi.