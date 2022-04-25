Satırlı fidyeciler!

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Satırla silahla tehdit edildiler, dövüldüler, aç bırakıldılar...

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist, hayatlarının en zor günlerini geçirdiler.

Yabancı uyruklu 6 kişi Taksim Tarlabaşında gezen, 4 Nepalli turisti satır zoruyla kaçırdı. Eyüp'te bir adrese götürdü ve 3 gün boyunca işkence yaptı, ailelerinden fidye istedi. 10 bin euro fidye isteyen Pakistanlı çete, 3 gün boyunca turistlere işkence etti.

Turistlerin Nepalli tanıdıkları fidyeyi hazırladı ancak polise de haber vermeyi ihmal etmedi. Polisin başarılı operasyonu sonucunda turistler kurtarıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.