Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ANKA'daki habere göre; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şüphelilerden bir kişi adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilirken, iki kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

25 Haziran'da gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilmişti.