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Şeker fabrikalarının arsaları da satılıyor

Türkiye Şeker Fabrikaları 8 şehirde yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 16 adet taşınmazın özelleştirme yöntemi ile satılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale metnine göre ihale pazarlık usulüyle ve Türk lirası üzerinden yapılacak. Gerekli görülürse açık arttırma yöntemine de geçilebilecek

05.10.2018 - 09:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) bünyesindeki 14 şeker fabrikasının geçtiğimiz şubat ayında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılacağının duyurulması ve nisan ayında ihalelerinin yapılarak özelleştirilmesinin ardından şirkete ait taşınmazlar da satışa çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkşeker'e ait 54 bin 934 metrekare alana sahip 16 taşınmaz pazarlık usulüyle ihale edilecek. Satış yoluyla özelleştirilecek taşınmazlar daha önce özelleştirilen 8 şeker fabrikasının bulunduğu illerde yer alıyor.

15 Ekim saat 16'ya kadar teklif verilebilecek gayrimenkullerin satışı için süre, gerekli görüldüğü takdirde uzatılabilecek. Kapalı zarf usulüyle teklif verilecek ihalede görüşmeler pazarlık usulüyle yapılacak ancak ihale komisyonu talep gelmesi durumunda satışı açık arttırma yoluyla yapma yetkisine sahip. 

ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI DA KATILABİLECEK

İhaleye girecek kişi ya da kurumlar tekliflerini Türk Lirası cinsinden iletecek ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecek. İhale bedeli peşin ödenecektir.

Yapılan açıklamaya göre, ihaleye ortak girişim grupları da katılabilecek. Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden çok taşınmaz içinde teklif verilebilecek. Öte yandan, verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemeyecek.

ÖİB, şartname bedelini 200 lira olarak açıklarken, geçici teminat bedelleri de açıklanırken muhammen bedeller belirtilmedi. Satışı yapılacak 16 taşınmaz ve geçici teminat bedelleri Resmi Gazete'de yayımlandığı şekliyle şöyle:

Adana: Tufanbeyli'de 2 bin 692 m2

Bayburt: Merkez ilçede 548 m2

Çorum: Sungurlu'da 3 bin 482 m2 ve Alaca'da 7 bin 994 m2

Edirne: Merkez ilçede 3 bin 1 m2, Keşan ilçesinde 415 m2 ve Uzunköprü ilçesinde 6 bin 477 m2

Erzincan: Çayırlı ilçesinde 2 bin 987 m2

Erzurum: Horasan ilçesinde 3 bin 190 m2, Pasinler Kethuda Mahallesi'nde bin 399 m2 ve 4 bin 349 m2'lik iki ayrı taşınmaz.

Kırşehir: Kaman'da 3 bin 426 m2

Yozgat: Akdağmadeni'nde 5 bin 271 m2, Sarıkaya'da 3 bin 881 m2, Çekerek ilçesinde 712 m2 ve 5 bin 108 m2'lik iki ayrı taşınmaz

 

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