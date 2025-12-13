Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Serikspor: 0 - Manisa FK: 1 - Futbol Haberleri

        Serikspor: 0 - Manisa FK: 1

        Antalya ekibi Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yi sahasındaki tadilat nedeniyle Bandırma 17 Eylül Stadı'nda konuk etti. Manisa FK, deplasmanda rakibini 1-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:30
        Manisa FK 1. dakikada kazandı
        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Hakan Ülker, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

        Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 81 Sertan Taşgın), Martynov, Berkovskiy (Dk. 81 Gökhan Karadeniz), Silva, Amaral (Dk. 89 Sadygov), Kerem Şen (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparkmak)

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 90+5 Osman Kahraman), Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 90+5 Ada İbik), Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 85 Muhammed Enes Kirpit), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure

        Gol: Dk. 1 Toure (Manisa FK),

        Sarı kartlar: Dk. 15 Kerem Şen, Dk. 71 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 78 Silva (Serikspor), Dk. 50 Herelle, Dk. 55 Lindseth, Dk. 58 Toure (Manisa FK)

