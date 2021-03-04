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HaberlerGündem3. SayfaYETER! Son dakika: Beyoğlu'nda kadına şiddet! Bıçaklayıp tekmeledi
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Kadın tartıştığı sevgilisini bıçakladı! Yaralı adama tekme savurup, 'Seni öldüreceğim' dedi

İstanbul Beyoğlu'nda sevgili çiftin tartışması kanlı bitti. İrem D., tartışmada sevgilisini bıçakla göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine zor anlar yaşatan kadın, sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilmek üzere götürülen yaralı adama "Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu. O anlar kameralara yansıdı

YETER! Son dakika: Beyoğlu'nda kadına şiddet! Bıçaklayıp tekmeledi
DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, tartıştığı sevgilisini bıçakla yaralayan kadın, polis ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilmek üzere götürülen yaralı adama "Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay dün saat 23.30 sıralarında Cihangir Mahallesi, Dr. Mehmet Öz Sokak No:15'te meydana geldi. İddiaya göre, İrem D. İle Muhammer K. birlikte yaşadıkları evde arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İrem D. erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılan İrem D., ekiplere zor anlar yaşattı. Basın mensuplarına da sözlü saldırıda bulunan İrem D. "Ne çekiyorsunuz" diye bağırdı. Bir yakınını arayarak yaşanan olayı anlattı. Erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini söyleyen İrem D., "Konuşturmadılar. Beni darp etti. Camın üstünde beni darp etti. Şu an polisler geldi" dedi.

BIÇAKLADIĞI SEVLGİLİSİNE TEKME SAVURDU

Polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmak üzere binadan çıkarılan Muhammer K.'ya "Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu. Hafif yaralı olan Muhammer K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı'nda bulunan Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birlikte yaşadığı erkek arkadaşını bıçaklayan İrem D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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