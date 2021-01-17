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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Seyir halindeyken kurşunların hedefi oldu! - Haberler
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Son dakika haberler... Seyir halindeki otomobilde sırtından vurulan fırıncı öldü!

Gaziantep'te fırıncı Orhan Nergiz (26),ağabeyinin kullandığı otomobilin sağ tarafından seyir halindeyken açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Mustafa B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Son dakika: Seyir halindeyken kurşunların hedefi oldu! - Haberler
DHA

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Orhan Nergiz, kardeşleri ile birlikte çalıştırdığı fırını kapattıktan sonra evine gitmek için yola çıktı.

DHA'nın haberine göre, otomobil hareket halindeyken Mustafa B., tarafından otomobile tüfekle ateş açıldı. Otomobilin sağ tarafında oturan Nergiz, açılan ateş sonucu sırtından vuruldu. Ağabeyi otomobili durdurup durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orhan Nergiz, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nergiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Nergiz´in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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