Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sigara içtiği için tartıştığı eşini 13 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Sigara içtiği için tartıştığı eşini 13 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sigara içtiği için tartıştığı eşi Habibe Atçalıoğlu'nu çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ayhan Atçalıoğlu tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sigara içtin' tartışmasında eşini bıçakladı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sigara içtiği için tartıştığı eşi Habibe Atçalıoğlu'nu (43) çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ayhan Atçalıoğlu (47) tutuklandı. Atçalıoğlu, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, eşini öldürmek için iş yerine gittiğini söyledi.

        SİGARA İÇTİĞİ İÇİN EŞİYLE BİR SÜRE TARTIŞTI

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi'ndeki bir otomobil satış ve servis bayisinde meydana geldi. Sarayköy ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu, iddiaya göre, eşi Habibe Atçalıoğlu ile sigara içtiği için bir süre önce tartıştı. Ayhan Atçalıoğlu, önceki gün eşinin çantasında sigara görünce aralarında bir kez daha tartışma çıktı. Eşi Habibe Atçalıoğlu'nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, bugün eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti.

        13 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

        Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Ayhan Atçalıoğlu, diğer çalışanların gözü önünde eşini karın, kasık, kol ve bacaklarından bıçakladı. Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Habibe Atçalıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Atçalıoğlu, ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Atçalıoğlu’nun, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Öte yandan, iş yerindeki diğer personeller tarafından etkisiz hale getirilen Ayhan Atçalıoğlu, polise teslim edildi. Polisteki ifadesinde, suçunu itiraf edip, eşini öldürmek için iş yerine gittiğini söyleyen Atçalıoğlu, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Atçalıoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor. (AA)

        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"