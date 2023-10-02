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        Haberler Gündem Son dakika: Siirt'te fıstık deposunda tepki çeken görüntü! Bakanlıktan açıklama

        Siirt'te fıstık deposunda tepki çeken görüntü! Bakanlıktan açıklama

        Siirt'te bir fıstık deposunda çekilen görüntüler tepki çekti. Fıstıkların arasına girip yüzen kişinin, fıstık kabuklarını tükürdüğü görülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:02
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        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
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        Siirt'te "yeşil altın" olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 ton fıstığa el konulduğu, depo sahibine para cezası uygulandığı açıklandı.

        "Yeşil altın" olarak bilinen ve gördüğü işleme göre 330 liradan başlayan fiyatlar ile satılan Siirt fıstığının depolandığı yere, kimliği belirsiz bir kişi girdi. Bacadan akan fıstıklarının arasına girip, yüzen kişi, daha sonra ayırdığı kabukları fıstıkların üzerine tükürdü.

        O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, depolanan fıstığın içine giren kişi, tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri sildi.

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        2 TON FISTIĞA EL KONULDU

        Tarım ve Orman Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda görüntülerdeki şüpheli yakalanırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada da 2 ton fıstığa el konulduğu ve depo sahibine para cezası uygulandığı belirtildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

        "Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve görüntülerdeki şüpheli yakalanmıştır. Ayrıca depo sahibi diğer şüphelinin yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmalar devam etmektedir.

        Bunların yanı sıra Siirt merkez Akyamaç köyünde olduğu belirlenen depoda Cumhuriyet savcılığının izniyle arama yapılmış, depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur.

        Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır.

        Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte olup halk sağlığını riske atanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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