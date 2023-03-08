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Haberler Gündem 3. Sayfa Evlenmeyi kabul etmeyen kadına silahla saldırdı, silah tutukluk yapınca kimyasal madde attı - Haberler
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Silah tutukluk yapınca yüzüne kimyasal madde attı!

İstanbul’da, 21 yaşındaki Yağmur T. kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K.’nin teklifini kabul etmeyince hayatının kabusunu yaşadı. İddiaya göre; Can K., iş yerine gittiği genç kıza silah çekti, silah tutukluk yapınca yüzüne doğru kimyasal madde atarak kaçtı. Yakalanan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi

Evlenmeyi kabul etmeyen kadına silahla saldırdı, silah tutukluk yapınca kimyasal madde attı - Haberler

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 112 Acil birimlerini arayan bir kişi , “Kimyasal yanık” bilgisi vererek ambulans istedi.

Yapılan çağrı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis de adrese yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yüzünde ve vücudunda kimyasal yanıklar olan 21 yaşındaki Yağmur T.’ye ilk müdahaleyi yaparak Çam Sakura Hastanesi’ne götürdü.

ÖNCE SİLAH, SONRA KEZZAP

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışama başlattı. Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin iş yerinde çalışan Yağmur T.’ye silah çektiği, silahın tutukluluk yaptığı öne sürüldü. Can K.’nın silahı tutukluk yapınca Yağmur T.’nin yüzüne kimyasal madde attığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli gözaltına alındı. Can K. emniyete götürülürken
yüzünde oluşan yanıkların, hafif olduğu ve tıbbi müdahale ile iyileşebileceği belirtilen Yağmur T. ile genç kızın ailesinin bilgisine başvuruldu.

Can K.’nin genç kızla evlenmek istediği; Yağmur T.’nin ise 3 ay önce bunu reddettiği öğrenildi. Madde bağımlısı olduğunu öğrendiği Can K. ile görüşmeyi de reddettiği belirtilen Yağmur T.’nin şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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