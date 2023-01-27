Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
AA'da yer alan habere göre saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
ŞÜPHELİ AVUKAT GÖZALTINDAYDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
SAVCI TARAFINDAN İFADESİ ALINDI
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı.
TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ
Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.
YORUMLAR