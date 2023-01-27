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Haberler Gündem Sinan Ateş son dakika | Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı - Güncel haberler
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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat S.Ö. tutuklandı

Sinan Ateş son dakika | Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı - Güncel haberler
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AA

Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ŞÜPHELİ AVUKAT GÖZALTINDAYDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAVCI TARAFINDAN İFADESİ ALINDI

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı.

TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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