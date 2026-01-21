Habertürk
Habertürk
        Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

        Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2 deprem meydana geldi. 4,1 ve 4,4 büyüklüğündeki depremler, çevre illerde de hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:45
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        BİR DEPREM DAHA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

