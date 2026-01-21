Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2 deprem meydana geldi. 4,1 ve 4,4 büyüklüğündeki depremler, çevre illerde de hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.
Giriş: 21.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BİR DEPREM DAHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ