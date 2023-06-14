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Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, 5 sanığa iyi hal indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis

Diyarbakır'da 7 yaşındaki Miraç Umut Bilge'nin şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçıp hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar açıklandı. 2019 yılında meydana gelen feci olayda 2'si firma sahibi 5 sanığa, 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Cezalar 5 yıl süreyle ertelendi

Son dakika: Şırıngalı çikolatadan ölümde karar açıklandı!
DHA

Diyarbakır'da Miraç Umut Bilgi'nin (7) boğazına, şırıngalı çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, asli kusurlu bulunan ve yargılanan 2'si firma sahibi 5 sanığa, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından ve 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Cezalar 5 yıl süreyle ertelendi.

DHA'nın haberine göre olay, 25 Kasım 2019'da, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Miraç Umut Bilgi'nin, okul çıkışı, bakkaldan aldığı şırıngalı çikolatanın kapağı, boğazına kaçtı.

Ambulansla, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Miraç Umut Bilgi, 10 gün süren yaşam mücadelesini, 5 Aralık 2019'da kaybetti.

Bilgi'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturmasında, 'üretici firmanın ürünü paketlemesi, üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının kusuru bulunup bulunmadığının tespiti ile ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi' yönünde bilirkişi raporu istendi. Görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, raporunu tamamlayıp savcılığa sundu. Raporda firma sahibi U.Y. ve S.Y. ile dağıtıcı firma yetkilisi H.T., K.T. ve Y.T.'nin asli kusurlu olduğu belirtildi.

AİLESİ UZLAŞTIKLARINI BELİRTTİ

Mahkeme heyeti, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 5 sanık hakkında, standart dışı çikolatayı üretip piyasaya süren firma yetkililerinin, gıda kanununun ilgili maddelerine göre birinci derecede sorumlulukları dikkate alındığında, Miraç'ın ölümünde asli kusurlu olduklarını belirterek, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçunu işlediklerine kanaat getirdi.

Firma sahipleri, olaylar gerçekleşene kadar piyasaya yaklaşık 11 milyon ürün dağıttıklarını ve ardından toplattıklarını belirterek, ailenin zararını karşılamak istediklerini söyledi. Mahkeme, 5 sanığı 'Taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından 2'şer yıl hapisle cezalandırdı. Daha sonra cezayı 'iyi hal'den 1 yıl 8'er aya indirerek, sanıkların bu cezalarını da 5 yıl süreyle erteledi. Miraç Umut Bilgin'in ailesi de konuyla ilgili, firma sahipleriyle uzlaştıklarını ve konuşmak istemediklerini söyledi.

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