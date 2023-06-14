Diyarbakır'da Miraç Umut Bilgi'nin (7) boğazına, şırıngalı çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, asli kusurlu bulunan ve yargılanan 2'si firma sahibi 5 sanığa, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçunun alt sınırından ve 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Cezalar 5 yıl süreyle ertelendi.

Bilgi'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturmasında, 'üretici firmanın ürünü paketlemesi, üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının kusuru bulunup bulunmadığının tespiti ile ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi' yönünde bilirkişi raporu istendi. Görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, raporunu tamamlayıp savcılığa sundu. Raporda firma sahibi U.Y. ve S.Y. ile dağıtıcı firma yetkilisi H.T., K.T. ve Y.T.'nin asli kusurlu olduğu belirtildi.

AİLESİ UZLAŞTIKLARINI BELİRTTİ

Mahkeme heyeti, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 5 sanık hakkında, standart dışı çikolatayı üretip piyasaya süren firma yetkililerinin, gıda kanununun ilgili maddelerine göre birinci derecede sorumlulukları dikkate alındığında, Miraç'ın ölümünde asli kusurlu olduklarını belirterek, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçunu işlediklerine kanaat getirdi.