Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Şırnak Belediye Başkanı koronaya yakalandı
ABONE OL

Son dakika haberler... Şırnak Belediye Başkanı Yarka, koronavirüse yakalandı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini izole eden Yarka, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

Son dakika: Şırnak Belediye Başkanı koronaya yakalandı
DHA

Şırnak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Yarka, boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu.

DHA'nın haberine göre, hastanede Yarka'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan Başkan Yarka, sosyal medya hesabında sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu duyurdu.

Yarka, paylaşımında şunları kaydetti: "Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sürat teknesi karaya çarptı: 5 yaralı!
GÜNDEMSürat teknesi karaya çarptı: 5 yaralı!
SON DAKİKA İĞRENÇ OLAY! Birisi 72 yaşında! İğrenç görüntülere 13 tutuklama! - Haberler
GÜNDEMBirisi 72 yaşında! İğrenç görüntülere 13 tutuklama!
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2020? Bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEMBekçilik yazılı sınavı ne zaman 2020?
Son dakika operasyon! 4 ilde Yıldırım-13 Bestler-Dereler Operasyonu başlatıldı! - Haberler
GÜNDEM4 ilde Yıldırım-13 Bestler-Dereler Operasyonu ...
Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker'in hapis cezası belli oldu! Kadir Şeker son dakika
GÜNDEMKadir Şeker olayı nedir?
Son dakika haberi... Araba nerde, para nerde! Şimdi de 'senetli-yemekli' çete
GÜNDEMAraba nerde, para nerde! Şimdi de 'senetli' çete
Son dakika haberi Bakan Soylu açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?
GÜNDEMBakan Soylu açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?
SON DAKİKA! Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim! - Haberler
GÜNDEMKadir duruşma öncesi avukatına öyle bir şey demiş ki! ...
AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak? Sınavlar nasıl yapılacak?
GÜNDEMAÖF güz dönemi sınavları online mı olacak?
Son depremler 15 Ekim 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler 15 Ekim 2020!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X